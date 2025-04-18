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خارج الحدود

البيت الأبيض يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي وفق رؤية ترامب لـ"جعل أمريكا عظيمة مجددا"

البيت الأبيض،فيتو
البيت الأبيض،فيتو

بدأ البيت الأبيض إعادة بناء مجلس الأمن القومي مع مساعدين يعتقد كبار المسؤولين أنهم متوافقون مع أجندة الرئيس ترامب وذلك بعد إقالة 6 أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر، وفق مصادر مطلعة.

ووفقا لما ذكرته مصادر متعددة مطلعة على الأمر لشبكة "سي بي إس" نيوز "من المتوقع، تعيين ديريك هارفي، محلل استخبارات عسكرية وعقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، مديرا أولا للاستخبارات".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، تعليقا على إقالة مساعدي مستشار الأمن القومي مايك والتز في أعقاب جدل دردشة "سيجنال" الجماعية:

 "دائما ما نتخلى عن بعض الأشخاص، أشخاص لا نحبهم، أو أشخاص لا نعتقد أنهم قادرون على أداء المهمة، أو أشخاص قد يكون لديهم ولاء لشخص آخر".

وسيحل هارفي محل برايان والش، الذي كان من بين أربعة مديرين كبار أقيلوا في 3 أبريل. وفي المجمل، أقيل ستة مساعدين.

ومن المرجح أيضا أن ينضم المقدم المتقاعد مايكل جنسن، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية، إلى مجلس الأمن القومي، وفقا لأحد المصادر، رشح جنسن في فبراير لمنصب رفيع في البنتاغون كمساعد لوزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة.

وناقش مسؤولون كبار مؤخرا اختياره مديرا أولا لشؤون نصف الكرة الغربي في شركة "والتز". ولم يكن هذا المنصب شاغرا.

وأُجبر هارفي على مغادرة مجلس الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترامب من قبل مستشار الأمن القومي آنذاك هربرت رايموند مكماستر، بسبب اختلاف في الرؤية، وكان هارفي يشرف على شؤون الشرق الأوسط في ذلك الوقت.

وعمل هارفي لاحقا مساعدا في الكونغرس للنائب السابق ديفين نونيس، الذي كان آنذاك أكبر جمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وكان سابقا مسؤولا كبيرا في وكالة استخبارات الدفاع، وعمل مستشارا للجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، قائد القيادة المركزية الأمريكية آنذاك، والجنرال المتقاعد جاك كين، نائب رئيس أركان الجيش السابق.

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