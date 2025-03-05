ترامب: الرب أنقذني لأجعل أمريكا عظيمة وآن الأوان لوقف الحرب العبثية بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أعمل بجهد كبير من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، فلقد آن الأوان لوقف هذه الحرب العبثية".



وأكد في خطابه أمام الكونجرس: “تلقيت إشارات قوية من روسيا أنهم مستعدون للسلام، وقد تلقيت خطابًا من زيلينسكي يبدي فيه استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات، وأن زيلينسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة الآن لتوقيع اتفاق المعادن”.

وتابع ترامب: "الرب أنقذني لأجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا، وسنجعل مستوى المعيشة هو الأفضل في العالم، وسنرفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ وغير المريخ".



وأضاف: "سنواصل القتال من أجل الحرية، وسنقاتل وسنكافح من أجل بلادنا ومواطنينا".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.