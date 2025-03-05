الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب: الرب أنقذني لأجعل أمريكا عظيمة وآن الأوان لوقف الحرب العبثية بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أعمل بجهد كبير من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، فلقد آن الأوان لوقف هذه الحرب العبثية".

وأكد في خطابه أمام الكونجرس: “تلقيت إشارات قوية من روسيا أنهم مستعدون للسلام، وقد تلقيت خطابًا من زيلينسكي يبدي فيه استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات، وأن زيلينسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة الآن لتوقيع اتفاق المعادن”.

وتابع ترامب: "الرب أنقذني لأجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا، وسنجعل مستوى المعيشة هو الأفضل في العالم، وسنرفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ وغير المريخ".


وأضاف: "سنواصل القتال من أجل الحرية، وسنقاتل وسنكافح من أجل بلادنا ومواطنينا".
 

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الحرب الروسية الأوكرانية الكونجرس زيلينسكي اتفاق المعادن كوكب المريخ

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