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خارج الحدود

بكين: الاستخدام الغاشم للقوة لن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

وزارة الدفاع الصينية،
وزارة الدفاع الصينية، فيتو

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء: إن الاستخدام "الغاشم" للقوة لن يجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، وذلك في أعقاب اتهامات واشنطن للصين بالعدوان وتقارير عن زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي في عام 2026.

ميزانية الدفاع الباهظة

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانج شياو قانج: "ميزانية الدفاع الباهظة كشفت مرة أخرى عن الطبيعة الحربية للجانب الأمريكي وإيمانه بمبدأ القوة تصنع الحق".

ويأتي هذا في وقت تشتد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، فقد حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على التوقف عن "سياسة أقصى الضغوط" إذا كانت تريد حقا حل القضايا من خلال الحوار.

الكرة في ملعب الصين

يأتي ذلك بعد أن قال البيت الأبيض: إن "الكرة في ملعب الصين" بشأن محادثات التجارة.

فقد اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يتعيّن على الصين، وليس الولايات المتحدة، أن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الملف التجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر

وجاء في بيان للرئيس تلته المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي أن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعين عليه إبرام اتفاق معهم".

وأضافت ليفيت: "باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر".

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وزارة الدفاع الصينية واشنطن الولايات المتحدة الإنفاق الدفاعي الأمريكي

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