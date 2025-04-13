الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

تحرير170 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

 

وأوضح محافظ بني سويف، أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، والتصدي لظاهرة الغش التجاري، وضمان عدم تداول السلع المنتهية الصلاحية في الأسواق.

 

تقرير جهود تموين بني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، في مجال الرقابة التموينية، عن الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري، حيث ذكر التقرير أن تلك الجهود تأتي بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، بالإضافة إلى دمغة الموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة المواطنين.

 

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين بـ بني سويف، إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، حيث تم إقامة معارض موسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بالجودة العالية والأسعار المناسبة، وافتتحت العديد من معارض السلع الغذائية في جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية.

 

حملات رقابية على المحطات والمخابز

 

وبعد قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة بعض أسعار الوقود، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية للمرور على محطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة انتظام العمل وضمان توفر الكميات الكافية، وأسفرت الحملات عن انتظام عمليات التسليم للمواطنين وحصولهم على حصصهم المقررة من المواد البترولية والغاز.

 

كما كثفت مديرية تموين بني سويف، حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم تحرير 93 محضرًا لمخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم النظافة، وعدم الالتزام بإعلان بيانات التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، كما تم ضبط بعض المخابز التي قامت بالتصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 103 جوالات دقيق بلدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

 تحرير 16 محضرًا لتجار تموينيين

 

وفي مجال البدالين التموينيين، تم التأكد من صرف المقررات التموينية حسب الكميات والأسعار المحددة، حيث تم صرف 75% من حصص شهر أبريل، وتم تحرير 16 محضرًا ضد تجار تموينيين لمخالفتهم شروط السلامة الصحية، والإعلان عن الأسعار، فضلًا عن غلق بعض المحلات خلال ساعات العمل الرسمية.

 

كما شملت الحملات الرقابية أسواق المواد الغذائية والمستودعات، حيث أسفرت عن تحرير 42 محضرًا، تضمنت ضبط مواد غذائية وكيماوية مجهولة المصدر، ومنها 270 عبوة عصير و500 كجم سكر، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق ببيع السلع المدعمة في السوق السوداء، وتم ضبط كميات من السماد المدعوم غير المصرح بتداوله خارج المنافذ الزراعية.

 

تحرير 20 محضرًا لمستودعات البوتاجاز

 

وتم تحرير 20 محضرًا إضافيًا في مستودعات البوتاجاز لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة، وتأخر إرسال الإخطارات الشهرية، وعدم الإعلان عن الأسعار. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض القضايا على النيابة العامة للتصرف.

 

هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار خطة محافظة بني سويف لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

 

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