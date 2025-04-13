حبس عاطل بتهمة سرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى قرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

بلاغ سرقة لبن أطفال ببني سويف

وكان اللواء مجدي لطفي، نائب مدير الأمن وحكمدار مديرية أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من المقدم ياسر ناجي، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقي بلاغ بسرقة كميات كبيرة من عبوات اللبن المدعّم من صيدلية مستشفى الفنت، وعلى الفور تم إخطار اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم محمد محروس، رئيس مباحث الفشن جنوب بني سويف، ومراجعة كاميرات المراقبة وإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة شاب عاطل يُدعى "أحمد. ج"، يبلغ من العمر 25 عامًا.

حبس عاطل 4 أيام ببني سويف

وبعد التأكد من صحة المعلومات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، حيث تمكن النقيب حسين إبراهيم، معاون مباحث الفشن، من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.