الأحد 13 أبريل 2025
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حبس عاطل بتهمة سرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى ببني سويف

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة 250 علبة لبن أطفال من صيدلية مستشفى قرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

 

بلاغ سرقة لبن أطفال ببني سويف

 

وكان اللواء مجدي لطفي، نائب مدير الأمن وحكمدار مديرية أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من المقدم ياسر ناجي، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقي بلاغ بسرقة كميات كبيرة من عبوات اللبن المدعّم من صيدلية مستشفى الفنت، وعلى الفور تم إخطار اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف.

 

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم محمد محروس، رئيس مباحث الفشن جنوب بني سويف، ومراجعة كاميرات المراقبة وإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة شاب عاطل يُدعى "أحمد. ج"، يبلغ من العمر 25 عامًا.

 

حبس عاطل 4 أيام ببني سويف

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، حيث تمكن النقيب حسين إبراهيم، معاون مباحث الفشن، من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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