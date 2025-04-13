الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

سكرتير ببني سويف
سكرتير ببني سويف يراجع السيارات، فيتو

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتنفيذ جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام حركة النقل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير، في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

سكرتير ببني سويف يراجع السيارات

وفي هذا الإطار، قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، بجولة تفقدية بعدد من شوارع مدينة بني سويف والطرق السريعة المؤدية إليها، برفقة علي يوسف، رئيس المدينة، وطارق علي، مدير عام مشروع المواقف، وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة والسيرفيس والتاكسي، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية بعد الزيادة الأخيرة في أسعار بعض المنتجات البترولية، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح الجمعة الماضي.

وتفقد السكرتير العام المساعد ببني سويف، سيارات الأجرة بطريق ديمو، والذي يربط مدينة بني سويف بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى خطوط النقل بين المدينة والمراكز والقرى التابعة، وخلال جولته، ناقش عددًا من الركاب للاطمئنان على مدى التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير.

التعامل الفوري مع المخالفات

وشدد اللواء سامي علام، على ضرورة التواجد المستمر لمسؤولي المواقف والوحدات المحلية في مواقع العمل، لمتابعة الأداء والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو تجاوزات، سواء في ما يتعلق بزيادة الأجرة، أو مخالفة خط السير، أو سوء معاملة الركاب، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل.

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محافظ بني سويف يتابع تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة

تخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات مخالفات التعريفة الجديدة ببني سويف

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