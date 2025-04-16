عارفة عبد الرسول تغيب عن أول أيام تصوير "يوميات عيلة كواك" لهذا السبب

اعتذرت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن أول أيام تصوير الموسم الثاني من مسلسل "يوميات عيلة كواك"، وذلك بسبب وفاة زوجها المخرج المسرحي مصطفى درويش الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

غياب عارفة عن بداية تصوير المسلسل الذي تلعب فيه دورا رئيسيا اضطر الشركة المنتجة - كابتن بوي- لتغيير خطة التصوير والبدء بالمشاهد التي لا تشارك بها عارفة.

مسلسل يوميات عيلة كواك

الموسم الجديد من "يوميات عيلة كواك" هو بطولة صانع المحتوى الكوميديان إسلام فوزي "الأب كواك" وزوجته ياسمين عبيد "الأم كيكي"، وعارفة عبد الرسول " الجدة نانا كوكو" وشفيقة شامل "العمة كوكيتا".

المسلسل من إخراج وليد محمود وتأليف الزهراء عصام وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة هذه العائلة المليئة بالمفارقات والمواقف المتنوعة الكوميدية الطريفة.

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