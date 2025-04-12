تشييع جنازة زوج الفنانة عارفة عبد الرسول بالإسكندرية (صور)

شيّعت اليوم السبت، جنازة المخرج المسرحى مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، وسط أجواء مهيبة ومليئة بالحزن، ورافقت الفنانة عارفة عبدالرسول جثمان زوجها وبدت عليها علامات الحزن الشديد.

وخرجت الجنازة في مسجد المواساة بمنطقة باب شرق بوسط الإسكندرية. ووري جثمان الفقيد الثرى في مقابر المنارة القريبة من المسجد، بحضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين.

وكانت أعلنت عبد الرسول نبأ وفاة زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "ورحل رفيق العمر... مصطفى درويش".



وشاركت مؤخرا الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل عقبال عندكوا، تدور قصته فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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