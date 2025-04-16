وزير الداخلية السوري يكشف عن مخطط انقلاب بواسطة عناصر من النظام السابق

كشف وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، عن إحباط مشروع انقلاب كانت تخطط له مجموعة من ضباط النظام السابق، مؤكدا أن هذا المخطط "أصبح من الماضي بفضل جهود قواتنا وشعبنا".

وزير الداخلية السوري: تم إحباط مخطط انقلابي كان يجهز له ضباط سابقون

وقال أنس خطاب، خلال استعراضه أنشطة الوزارة في مختلف المجالات الموكلة إليها: "شرعنا في تحديث البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع".

وأضاف وزير الداخليه السوري: "كما اتفقنا على تطوير الإدارة المكلفة بمتابعة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يعزز الأمن والاستقرار".

وأشار خطاب إلى أنه "منذ اليوم الأول لتكليفي بمنصب وزير الداخلية، بدأت بعقد سلسلة اجتماعات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية التابعة للوزارة".

وأوضح أن "هذه الاجتماعات هدفت إلى تقييم الوضع الميداني، وتحديد التحديات التي تواجه العمل الأمني، بهدف تذليل الصعوبات واستغلال الطاقات المتاحة لتحقيق رؤية الوزارة في بناء مجتمع آمن يتمتع أفراده بالاستقرار والعيش الكريم".

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