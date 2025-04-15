الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

أردوغان: من يريد إثارة الفتن في سوريا سيجد نفسه في مواجهة أنقرة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إن كل من يريد إثارة الفتن في سوريا سيجد نفسه في مواجهة أنقرة، لافتا إلي أن بعض الأطراف تختبر صبر تركيا في ما يخص سوريا.

وأضاف الرئيس التركي: لن نسمح بتقسيم سوريا ولا مجال للعودة لما قبل 8 ديسمبر في سوريا، وأي طرف يحاول زعزعة استقرار دمشق سيجدنا أمامه إلى جانب الحكومة السورية".

وتابع أردوغان: "سنقف إلى جانب الحكومة السورية ولن نسمح بتقسيم سوريا بحجة الإرهاب".

 

أردوغان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني

ويوم الجمعة، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، خلال ملتقى أنطاليا الدبلوماسي الذي تنظمه تركيا.

أردوغان يؤكد عدم السماح بجر سوريا إلى الفوضى

وكان أردوغان، أكد في وقت سابق من الجمعة، عزم بلاده عدم السماح بانجرار سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار، لافتا إلى أن الشعب السوري اكتفى من "الألم والظلم والحرب" طيلة 14 عاما.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له خلال الافتتاح الرسمي لـمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، "نحن من أكثر الدول التي تحملت عبء الصراع وعدم الاستقرار الذي استمر 14 عامًا في بلدنا الجار سوريا، ودفعنا ثمنه".


أردوغان يشدد على عدم غض الطرف عن سوريا

وتابع أردوغان أنه "لا يمكننا السماح بإضاعة الفرصة التي أتيحت بعد ثورة 8 ديسمبر -في إشارة إلى تاريخ سقوط نظام بشار الأسد- لإرساء الاستقرار الدائم، ليس فقط في سوريا، بل في منطقتنا كلها".

وشدد على أن بلاده "لن تغض الطرف عن انجرار سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار"، موضحا أن تركيا "لا تعتبر سلامة أراضي سوريا، واستقرارها، وأمنها أمورا منفصلة عنها".

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أردوغان سوريا أنقرة تركيا

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