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خارج الحدود

صحف عبرية تكشف تفاصيل محادثات تركية إسرائيلية حول سوريا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

سلطت صحف عبرية الضوء على المحادثات التركية الإسرائيلية حول الوضع في سوريا، ويأتي ذلك في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها دمشق.

محادثات تركية إسرائيلية حول سوريا 

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية  عن مسؤوليين إسرائيليين كبار قولهم: إن  إسرائيل وتركيا ستواصلان مباحثاتهما لمنع وقوع أي صدام عسكري عرضي بينهما في سوريا.

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وقال المسؤولون الإسرائيليون أنه "من المهم تعزيز الآلية التي من شأنها منع الصراع الذي لا يريده أي من الطرفين"، وفق الصحيفة.

وأضاف المسؤولون  "رغم الخطاب العلني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحذر فيه إسرائيل من مواصلة نشاطها العسكري في سوريا، فإن الأتراك ينقلون في الغرف المغلقة رسالة مفادها أنهم غير مهتمين بالمواجهة مع إسرائيل".

وذكرت الصحيفة العبرية أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي بين ممثلين من إسرائيل وتركيا في أذربيجان، وكان الهدف الرئيسي للمحادثات هو منع تصعيد الأزمة الحالية بين تركيا وإسرائيل.

وفي الاجتماع أوضحت إسرائيل أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا وخاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر من شأنه أن يشكل تجاوزا للخط الأحمر وسيعتبر خرقا للثقة.

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سوريا إسرائيل تركيا دمشق

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