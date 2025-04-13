كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بـ أحد الشعانين، الأنبا غبريال: نصلي من أجل سلام مصر (صور)

احتفلت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، صباح اليوم، بأحد الشعانين أو ما يُعرف بـ"أحد السعف" والذي يُعد ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث أقيمت صلوات الجناز العام وقداسات العيد وسط أجواء روحانية وأمنية مميزة، وبحضور الآلاف من أبناء الكنيسة.

كنائس وأديرة تحتفل بـ أحد الشعانين

قداس أحد الشعانين بكنائس بني سويف

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، قداس العيد في كاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا بشرق النيل، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة، ووسط حضور كثيف من الشعب القبطي، الذين رفعوا الورود وأغصان الزيتون وسعف النخيل تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة المقدسة.

كنائس وأديرة تحتفل بـ أحد الشعانين

ففي مدينة ببا، ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا، قداس العيد في كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس، بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وحضور شعبي واسع.

كما ترأس القمص باسليوس الأنبا بولا، وكيل دير الأنبا بولا ببوش، قداس العيد بمشاركة مجمع آباء الدير، بينما ترأس القمص فام الأنطوني، وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببوش، القداس وسط أجواء من الترانيم والتسابيح الروحية.

كنائس وأديرة تحتفل بـ أحد الشعانين

الأنبا غبريال: نصلي من أجل سلام مصر

وامتدت صلوات أحد الشعانين لتشمل كافة كنائس قرى ومدن محافظة بني سويف، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن التي انتشرت أمام الكنائس والأديرة لضمان سلامة المحتفلين.

وعقب انتهاء القداسات، اتشحت الكنائس بالرايات السوداء إيذانًا ببدء أسبوع الآلام، الذي يُختتم بقداس عيد القيامة المجيد، حيث دعا الأنبا غبريال، الأقباط إلى رفع قلوبهم بالصلاة إلى الله ليحفظ مصر ويمنحها السلام والاستقرار والرخاء.

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