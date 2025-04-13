الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

السجن المؤبد عقوبة لمتهم عُثر بحوزته على 8 قطع حشيش ببني سويف

مجمع محاكم بني سويف،
مجمع محاكم بني سويف، فيتو

قضت محكمة جنايات بني سويف بمعاقبة المتهم «ع.م.ف» بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 26408 لسنة 2024 جنايات إهناسيا، والمقيدة برقم 5971 لسنة 2024 كلي بني سويف.

تشكيل محكمة جنايات بني سويف

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وشريف حسني الشافعي، وبحضور وكيل النيابة العامة زياد خالد عبدالتواب، وأمانة سر أمجد سمير.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، في يوم 7 ديسمبر 2024، بدائرة مركز إهناسيا - محافظة بني سويف، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (مادة الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد تم ضبطه أثناء مرور أمني، حيث أثار ارتباكه شكوك القوة الأمنية، وبمحاولة التخلص من علبة سجائر سقطت منها ثمان قطع من مخدر الحشيش، فتم التحفظ عليه وتحريز المضبوطات.

نتيجة تحليل المواد المضبوطة

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة وشهادة رئيس مباحث المركز، بالإضافة إلى تقرير المعمل الكيماوي، عن ثبوت أن المواد المضبوطة هي لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات، ما أكد قصد المتهم بالإتجار في تلك المواد.

وبعد تخلف المتهم عن حضور جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، أصدرت المحكمة حكمها الغيابي ضده، مؤكدة في حيثياتها اطمئنانها لأدلة الثبوت القولية والفنية، وعدم اعتدادها بإنكار المتهم في التحقيقات، معتبرة ذلك مجرد وسيلة دفاعية للإفلات من العقاب.

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