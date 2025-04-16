الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

30 غارة أمريكية على 4 محافظات في اليمن

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، ليل الأربعاء، أن 30 غارة أمريكية على الأقل استهدفت محافظات صعدة وعمران والحديدة والبيضاء في اليمن خلال الساعات الماضية.


وشهدت صعدة 13 غارة على مديريتي آل سالم وكتاف وشرقي المدينة، بينما استهدفت ضربات أمريكية مديرية حرف سفيان في عمران.

كما شهدت الحديدة أكثر من 15 غارة أمريكية تستهدف جزيرة كمران، وفي البيضاء تعرضت مديرية الزاهر للقصف.

والإثنين قالت جماعة الحوثي، المقربة من إيران، إن ضربات جوية أمريكية حول صنعاء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 29، وأعلنت أيضًا إسقاط طائرة مسيَّرة أمريكية من طراز "إم كيو 9 ريبر".

ومنذ بدء حملة الضربات الجوية الأمريكية المكثفة ضد الحوثيين قبل نحو شهر، قتل أكثر من 120 شخصًا في اليمن وفق أرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الإثنين.

ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في المنطقة، على الضربات، وهو ما يتماشى مع نهجها منذ حصلت على تفويض من البيت الأبيض بتنفيذ هجمات بشكل مستقل منذ بدء الحملة في 15 مارس.

كما لم توفر القوات الأمريكية أي معلومات عن الأهداف التي تم قصفها، رغم إعلان البيت الأبيض أن أكثر من 200 ضربة قد نفذت حتى الآن.

وتقول واشنطن إنها ترد على هجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري في مياه الشرق الأوسط، وتلك المرتبطة بإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن صعدة عمران الحديدة البيضاء الضربات الجوية الامريكية الحوثيين البيت الأبيض

مواد متعلقة

إعلام حوثي: عدوان أمريكي علي محافظة البيضاء وسط اليمن

وزير الدفاع الأمريكي: ضربات الولايات المتحدة في اليمن رسالة واضحة لـ إيران

غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

إعلام حوثي: غارات أمريكية تستهدف محافظة إب وسط اليمن
ads

الأكثر قراءة

غلق وتشميع عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بالقاهرة الجديدة

الأمن يغلق مركزا طبيا تديره ابنة مطربة مشهورة بالقاهرة الجديدة لهذه الأسباب

بعد وقوع حالات تسمم، غلق وتشميع 11 فرعا لـ بلبن في الشيخ زايد والجيزة

قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة وخصم الـ ٣ نقاط من الأهلي

حافي وخلف قضبان، لحظة احتجاز مدير مدرسة "الربع" بكفر الشيخ للطالب صاحب الأزمة (فيديو)

حقيقة خناقة أعضاء مجلس النواب بجلسة اليوم

رئيس لجنة التظلمات يحدد موعد جلسة حسم أزمة انسحاب الأهلي

قطع أذنه وضربه بمفتاح عربية، شقيقة الطالب المعتدى عليه من مدير مدرسة بكفر الشيخ تروي تفاصيل صادمة

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية