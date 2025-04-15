إعلام حوثي: عدوان أمريكي علي محافظة البيضاء وسط اليمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) شن الولايات المتحدة عدوانا علي مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم، بأن مقاتلات أمريكية شنت ست غارات جوية استهدفت جزيرة كمران الواقعة قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

ولم ترد بعد تفاصيل رسمية من الجانب الأمريكي حول طبيعة الأهداف أو الخسائر الناتجة عن الغارات، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في المنطقة على خلفية تطورات الصراع في البحر الأحمر.

مسئول في البنتاجون يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية ضد الحوثيين

قصفت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منذ بدء حملتها الجوية الأخيرة ضد المتمردين المدعومين من إيران الشهر الماضي، وفق ما أعلن مسؤول في البنتاجون الأربعاء.

وتوجه القوات الأمريكية على نحو شبه يومي ضربات للحوثيين منذ 15 مارس في محاولة لوضع حد للتهديد الذي يشكلونه على ملاحة السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ردا على سؤال حول عدد الضربات الأمريكية منذ منتصف مارس إن "الولايات المتحدة قصفت أكثر من مئة هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وذكر المسؤول مشترطا عدم كشف هويته: "لقد دمرنا منشآت قيادة وتحكّم، ومنشآت لتصنيع الأسلحة، ومواقع متقدمة لتخزين الأسلحة"

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