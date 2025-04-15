أخبار مصر اليوم، تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال، شروط تملك الأراضي في شركة الريف المصري لصغار المستثمرين، الأرصاد تحذر من الشبورة والرياح بطقس الغد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

يبحث الكثير عن فرص لتملك أراض للاستصلاح والزراعة، وهو ما توفره الدولة من خلال عدة مسارات أبرزها شركة الريف المصري الجديد التابعة لمجلس الوزراء، والتي تطرح أراضي لتمليك لصغار المستثمرين المستثمرين بشروط محددة، لتضمن جدية الزراعة، ولتحقيق رؤية الدولة في زيادة المساحات المستصلحة والارتقاء بالإنتاج الزراعي.

واصل إبراهيم صابر محافظ القاهرة متابعته اليومية لأعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

تفقد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة الشاملة لشارع أوتوسبير بحي الطالبية، والذي كان مغلقًا لسنوات أمام الحركة المرورية.

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع موجهي العموم للمواد الأساسية ومدير المطبعة السرية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطط إعداد وطباعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.

لقطة اليوم، علاقة متجذرة تربط بين مصر والكويت

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى القاهرة عقب زيارة دولة الكويت، وكان على رأس مودعي الرئيس بالمطار الأميري أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

قال علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن المشاركة بالمعرض السياحي البرازيلي المنعقد حاليا في مدينة ساو باولو، جاءت لأهمية هذا المحفل السياحي الدولي والذي يوفر فرصة هامة لتعزيز الحضور المصري في السوق السياحي بأمريكا اللاتينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الكاملة لواقعة تعرض طالب بالصف الثالث الإعدادي لاعتداء على يد مدير المدرسة، كما تداوله البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

أصدر الجانبان المصري والكويتي بيانا مشترك أكد خلاله الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والاحاطة علمًا بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة فعاليات صندوق مكافحة الإدمان وسط جمع من المواطنين بمساكن روضة السودان بحي الدقي وذلك عقب افتتاح المحافظ لمكتب صحة الأسرة لخدمة أهالي المدينة.

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة لـ ٦ عقارات بالمقطم أرقام ٥٥٦٧، و٥٥٦٨، و٥ بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و١٠٣، و١١١ و١١٤ تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى، وجار حصر باقى المخالفات لإزالتها على الفور.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، كما حذرت من شبورة مائية اليوم على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجه وزير العمل محمد جبران،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم.

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