القاهرة تزيل الأدوار المخالفة لـ6 عقارات بالمقطم

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة لـ ٦ عقارات بالمقطم أرقام ٥٥٦٧، و٥٥٦٨، و٥ بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و١٠٣، و١١١ و١١٤ تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى، وجار حصر باقى المخالفات لإزالتها على الفور.



وكانت قد تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم بناؤه حاليًا ويؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الفور قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع، وقام فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالتوجه إلى العقار محل الشكوي، وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضى وحتى الطابق السادس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة ونائبة المحافظة للمنطقة الشرقية وتم البدء في إزالة العقار بالكامل حيث تم إزالة سقف الدور السادس علوي وحوائط العقار وذلك بتواجد شرطة المرافق ورئيس الحي وجارى استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأكدت د. منال عوض، أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة العقار بالكامل ليكون ذلك رسالة للمخالفين بعدم إرتكاب أي مخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.