الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القاهرة تزيل الأدوار المخالفة لـ6 عقارات بالمقطم

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو
ads

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة لـ ٦ عقارات بالمقطم أرقام ٥٥٦٧، و٥٥٦٨، و٥ بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و١٠٣، و١١١ و١١٤ تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى، وجار حصر باقى المخالفات لإزالتها على الفور.

txt

تجفيف منابع مخالفات البناء

txt

مخالفات البناء في مصر، خطر يهدد النمو العمراني.. وهذه سبل مواجهته


وكانت قد تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم بناؤه حاليًا ويؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الفور قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع، وقام فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالتوجه إلى العقار محل الشكوي، وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضى وحتى الطابق السادس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة ونائبة المحافظة للمنطقة الشرقية وتم البدء في إزالة العقار بالكامل حيث تم إزالة سقف الدور السادس علوي وحوائط العقار وذلك بتواجد شرطة المرافق ورئيس الحي وجارى استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأكدت د. منال عوض، أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة العقار بالكامل ليكون ذلك رسالة للمخالفين بعدم إرتكاب أي مخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البناء بدون ترخيص الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منطقة عين شمس وزارة التنمية المحلية المقطم

مواد متعلقة

حملات مكثفة بالشروق لضبط مخالفات البناء وإزالتها فورًا
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

الأوقية ترتفع لـ 5000 دولار، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

إصابة وسام أبو علي في مران الأهلي وموقفه من قائمة مباراة صن داونز

بقدرة 500 ميجاوات، أوراسكوم تعلن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر محطة للرياح بإفريقيا

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محيي الدين النووي، صاحب الأربعين النووية ورياض الصالحين

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية