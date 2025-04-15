حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة فعاليات صندوق مكافحة الإدمان وسط جمع من المواطنين بمساكن روضة السودان بحي الدقي وذلك عقب افتتاح المحافظ لمكتب صحة الأسرة لخدمة أهالي المدينة.

محافظ الجيزة يشهد فعالية صندوق مكافحة الإدمان بمساكن روضة السودان

شملت الفعالية تنفيذ عدد من الأنشطة لتوعية المواطنين من سكان المدينة بأضرار الإدمان وسبل الحماية من أخطاره والقنوات المتاحة من قبل أجهزة الدولة للعلاج والوقاية منه.



وأكد المحافظ خلال كلمته على أهمية رفع الوعي لدى الشباب بمخاطر الإدمان مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لعلاج المدمنين وتأهيلهم، مشددًا على أن الوقاية تبدأ بالتوعية السليمة وأن دور الأسرة والمدرسة لا يقل أهمية عن جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.



كما تفقد المحافظ المبنى الإداري بمساكن روضة السودان والمخصص لإقامة عدد من الأنشطة الخدمية للأهالي حيث أكد المحافظ على أنه من المقرر أن يضم المبنى وحدة تضامن اجتماعي وحضانة لتقديم الخدمات التعليمية للأطفال ويجرى تجهيز عدد من المقار للأجهزة والمديريات الأخرى.

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