الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

لقطة اليوم، علاقة متجذرة تربط بين مصر والكويت

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل، فيتو
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى القاهرة عقب زيارة دولة الكويت، وكان على رأس مودعي الرئيس بالمطار الأميري أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


وجاءت الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

والتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث  تم بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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