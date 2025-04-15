شروط تملك الأراضي في شركة الريف المصري لصغار المستثمرين

يبحث الكثير عن فرص لتملك أراض للاستصلاح والزراعة، وهو ما توفره الدولة من خلال عدة مسارات أبرزها شركة الريف المصري الجديد التابعة لمجلس الوزراء، والتي تطرح أراضي لتمليك لصغار المستثمرين المستثمرين بشروط محددة، لتضمن جدية الزراعة، ولتحقيق رؤية الدولة في زيادة المساحات المستصلحة والارتقاء بالإنتاج الزراعي.

وتتواجد أراضي شركة الريف المصري في مناطق المغرة والفرافرة وسهل المنيا الغربي وتوشكى والطور وشرق سيوة.



وتقدم شركة الريف المصري الجديد أراض للتمليك لصغار المستثمرين، بمساحات 238 فدانا على أن يكون التملك لصالح شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة، مع إرفاق كافة المستندات اللازمة منها دراسة جدوى المشروع.



وتشمل الشروط وفقا للموقع الرسمي للشركة، أن يكون رأس مال الشركة 25% من قيمة المزرعة، وأن لدى الشركة كيان قانوني داخل جمهورية مصر العربية ولا تقل عن عشرين سنة، وأن تكون الشركة من ضمن أغراضها، استزراع وتنمية الأراضي الصحراوية والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني في مناطق التنمية الزراعية، وفي حال الرغبة في عمل أي نشاط في طور سيناء يجب إضافة الموافقة الأمنية بممارسة النشاط بشبه جزيرة سيناء.



أما عن آليات السداد والتيسيرات، فيشترط دفعة تعاقد واستلام تبلغ ٢٠ % من قيمة الأرض، ومتاح سداد باقي المبلغ على أقساط من ٩ إلى ١٠سنوات، بنسبة فائدة متناقصة على الأقساط ١١ %، مع فترات سماح بدون فوائد من ٤ الي ٥ سنوات.



أما بالنسبة للمستثمرين فتبلغ المساحات الممكن أن يتعاقدوا عليها من 238 إلى 2000 فدان، كما تتطابق الشروط بين صغار المستثمرين إلا في عدة نقاط أهمها أن يكون قيمة رأس مال الشركة 20% من قيمة الأرض في حالة التخصيص للمستثمرين، وتكون نسبة الأقساط المتناقصة على الفائدة 14%

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