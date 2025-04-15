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أخبار مصر

وزير العمل يشكر وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي لسرعة إصدار قانون العمل

وزيرا العمل والمجالس
وزيرا العمل والمجالس النيابية، فيتو
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وجه وزير العمل محمد جبران،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم.

وثمن وزير العمل علي  مشاركة وزير المجالس النيابية  بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

 

التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل

وأشار في تصريح خاص لـ“فيتو” أنه ساعدت خبراته المتراكمة في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه إلى مراعاة مصالح كافة الأطراف.


وكذلك الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الأطراف، والإسراع من وتيرة  الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي  لسرعة إصدار  مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة..

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء، على القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.

 

وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.

 

 ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

 

بنود مشروع قانون العمل 

 

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة  هامة لسوق العمل في مصر  بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

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