التعليم تكشف التفاصيل الكاملة لتعدي مدير مدرسة بكفر الشيخ علي طالب بالإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الكاملة لواقعة تعرض طالب بالصف الثالث الإعدادي لاعتداء على يد مدير المدرسة، كما تداوله البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

تعدي مدير مدرسة بكفر الشيخ علي طالب بالضرب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/١٤م وبمتابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة ورد إلينا إخطار من مدير إدارة بلطيم التعليمية بوجود مشاجره بين مدير مدرسة الربع الإعدادية المشتركة (م.ش)، والطالب ش. م - الصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الربع للتعليم الاساسي خارج سور مدرسة الربع الإعدادية المشتركة وذلك لقيام الطالب المذكور بمغازلة الطالبات أثناء دخلوهم للمدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه بناءا علي خطاب من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فقد تم انتقال مديرة الإدارة التعليمية ببلطيم وبرفقتها لجنة من المتابعة وأمن الإدارة إلى مدرسة الربع الإعدادية المشتركة فورا وتبين ما يلي:

الواقعة حدثت خارج سور المدرسة حيث اعتدى مدير المدرسة على الطالب بالضرب وأحدث به إصابات جرح خلف الاذن واصطحبه الى داخل المدرسة واحتجزه بمكتب المدير.

تم تسليم الطالب المذكور للشرطة بناء على بلاغ من مدير المدرسة م. ش ثانيا: انتقل مدير الإدارة التعليمية ببلطيم إلى قسم الشرطة لإنهاء احتجاز الطالب وتسليمه إلى ولي أمره وجاري اتخاذ اللازم معه وفقا للائحة الانضباط المدرسي.

بناء على تعليمات مدير المديرية تم استبعاد مدير مدرسة الربع الإعدادية المشتركة إلى إدارة بلطيم التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق معه. تم إحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية.

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