تطوير شامل لشارع أوتو سبير بالطالبية لربط الهرم وفيصل واستيعاب الكثافة المرورية

تفقد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة الشاملة لشارع أوتوسبير بحي الطالبية، والذي كان مغلقًا لسنوات أمام الحركة المرورية.



وأكد المحافظ أن أعمال التطوير المكثفة استهدفت رفع كفاءة ورصف الشارع بالكامل وتجهيزه ليصبح محورًا مروريًا حيويًا وموازيًا لشارع حسن محمد، ويهدف هذا التطوير إلى استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة في المنطقة والمساهمة بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية.



ربط محوري وتحسين محيط المترو

وأشار المحافظ إلى الأهمية الاستراتيجية للشارع بعد تطويره، حيث يعمل كحلقة وصل فعالة بين شارعي الأهرام والملك فيصل، وهما من الشرايين الرئيسية في المحافظة.

كما أوضح أن هذا التطوير يخدم بشكل خاص تحسين الحركة المرورية بمحيط مواقع إنشاء محطات مترو الأنفاق الخط الرابع، مما يسهل حركة المواطنين والحد من التأثيرات المرورية الناتجة عن أعمال الإنشاء.



وكشف المحافظ عن تفاصيل أعمال التطوير التي شملت توسعة وتجديد ورصف الطريق بطول 500 متر وعرض 10 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة للمشاة وتحديث شبكة الإنارة بشكل كامل وتنفيذ أعمال تشجير لتجميل المنطقة.



ولم يقتصر التطوير على الشارع الرئيسي فقط، بل امتد ليشمل تطوير المتفرعات الداخلية لشارع أوتوسبير والتي تربطه بشارع حسن محمد، بهدف إحداث تحسين شامل وانسيابية في الحركة المرورية بكافة أنحاء المنطقة.



ووجه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على الشارع والمناطق المحيطة لمنع أي تعديات أو إشغالات قد تعيق الحركة أو تشوه المظهر العام، كما شدد على ضرورة تسوير الأراضي الفضاء لمنع إلقاء المخلفات بها والحفاظ على الواجهة الحضارية الجديدة للشارع.

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