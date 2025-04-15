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محافظ القاهرة: إقامة مشتل بمحيط موقف السلام النموذجي

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
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واصل إبراهيم صابر محافظ القاهرة متابعته اليومية لأعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

محافظ القاهرة يوجة بمنع المواقف العشوائية بمحيط موقف السلام

محافظ القاهرة يتابع نقل باعة موقف السلام

وأشار محافظ القاهرة إلى أن  الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت في إقامة مشتل على مساحة ٧٥٠ مترا بميدان السادات محاط بسور غير حاجب للرؤية للحفاظ عليه  أمام موقف السلام النموذجى الجديد، كما بدأت مديرية الطرق والنقل في طلاء جسم نفق السلام مع رفع كفاءة الإنارة به.

 

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح  بأي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

 

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،  وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول.

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