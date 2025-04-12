السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

غرق طفلين في بيارة ري أرض زراعية ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

لقي طفلان مصرعهما غرقًا داخل بيارة ري تقع في أرض زراعية بقرية التضامن، التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، حيث صرحت جهات التحقيق بدفن جثتي الطفلين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتبين أن الطفلين هما "محمد.خ.ع" 5 أعوام، و"عمر.م.س" 4 أعوام، وقد لقيا مصرعهما صباح اليوم أثناء لهوهما في محيط الأرض الزراعية، حيث سقطا في البيارة المليئة بمياه الري.

 

بلاغ غرق طفلين ببني سويف

 

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي يفيد بوصول الطفلين جثتين هامدتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات أن الحادث وقع أثناء لعب الطفلين بالقرب من البيارة.

 

وأفاد مفتش الصحة عقب توقيع الكشف الطبي على الجثتين بعدم وجود إصابات ظاهرية، مؤكدًا أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، وهو ما أقره التقرير الطبي المبدئي.

 

نقل جثتي الطفلين للمستشفى

 

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، تمهيدًا لتسليمهما إلى ذويهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

 

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