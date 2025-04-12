السبت 12 أبريل 2025
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السيطرة على حريق داخل كشك في شارع عبد السلام عارف ببني سويف دون إصابات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل كشك

شهدت مدينة  بني سويف، اليوم السبت، نشوب حريق مفاجئ داخل أحد الأكشاك بشارع عبد السلام عارف، أحد الشوارع الحيوية وسط المدينة، دون وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

بلاغ حريق بمدينة بني سويف

وكان اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل كشك لبيع السلع والمنتجات الغذائية بشارع عبد السلام عارف.

على الفور، انتقلت سيارتا إطفاء تابعتان لإدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث نجحت القوات في التعامل السريع مع ألسنة اللهب ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى الأكشاك والمحال التجارية المجاورة، خاصةً أن المنطقة تشهد كثافة مرورية وحركة نشطة على مدار اليوم.

فصل التيار الكهربائي ببني سويف

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق أسفر عن تلفيات مادية بالكشك ومحتوياته، دون وقوع إصابات بشرية، مرجحة أن يكون السبب ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة مؤقتًا كإجراء احترازي.

كما انتقل مسؤولو الحي إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف، والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع آثار الحريق وإعادة الوضع إلى طبيعته، دون التأثير على حركة المرور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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