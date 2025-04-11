الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المواد البترولية

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بالمحطات، فيتو

 أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة ميدانية بعدد من محطات تموين الوقود بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 

محافظ بني سويف يتابع انتظام محطات الوقود 

 وخلال جولته، تفقد محافظ بني سويف، عددًا من المحطات الرئيسية، حيث اطمأن على توفر المواد البترولية بالكميات المناسبة، وعدم وجود تكدسات، كما حرص على الاستماع لملاحظات المواطنين والعاملين بالمحطات حول مستوى الخدمة ومدى التزام المحطات بالأسعار المُعلنة.

 

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الجولات الميدانية تستهدف الاطمئنان على سير المنظومة وضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي ارتباك في تقديم الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجهات التنفيذية تتابع الموقف لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المختصة.

 

ووجّه محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة محطات التموين بالتعاون مع مديرية التموين والإدارات المعنية، لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ومنع أية محاولات لبيع الوقود بأسعار غير معتمدة، مع إتاحة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها ميدانيًا من قبل فرق المتابعة.

 

 كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية تفعيل دور المتابعة الميدانية من الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان انتظام الخدمة، سواء في محطات التموين أو مواقف السيارات، والتعامل الحاسم مع أية تجاوزات أو قصور في الأداء، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.

 

تعديل أسعار المنتجات البترولية

 وكان محافظ بني سويف، قد اعتمد، صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن أسعار الوقود، والتي تضمنت رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر، فيما بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه، حيث تم احتساب الزيادة في تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 15% من الأجرة السابقة، وفقًا لطبيعة خطوط السير وعدد الرحلات وطول المسافات، بما يضمن العدالة للطرفين (السائق والمواطن).

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