الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال المتابعة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، في جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة، التي تم إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار الوقود.

 

محافظ بني سويف يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

 

بدأ محافظ بني سويف، جولته من موقف محيي الدين، حيث حرص على الوقوف ميدانيًا على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واستمع إلى المواطنين والسائقين للتأكد من وضوح التعريفة وسهولة تطبيقها ومدى رضا المواطنين عنها.

 

وأكد محافظ بني سويف، خلال الجولة أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة تم حسابها بعناية لتراعي التوازن بين السائق الذي تأثر بزيادة أسعار الوقود، والمواطن الذي يستخدم المواصلات بشكل يومي، لافتًا إلى أن هناك متابعة صارمة لضبط أي تجاوز. 

 

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة سيارات الأجرة

 

وكان محافظ بني سويف، قد اعتمد، صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن أسعار الوقود، والتي تضمنت رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار إلى 15.5 جنيهًا للتر، فيما بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه، حيث تم احتساب الزيادة في تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 15% من الأجرة السابقة، وفقًا لطبيعة خطوط السير وعدد الرحلات وطول المسافات، بما يضمن العدالة للطرفين (السائق والمواطن).

 

ووجّه محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين والمرور، ومشروع المواقف، بتكثيف المرور اليومي على مواقف السيارات لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة، والتعامل الفوري مع أية مخالفة، حيث رصد، خلال الجولة، بعض الملاحظات البسيطة، مثل عدم وضوح اللافتات في بعض المواقع، ووجّه على الفور بتعديلها، مؤكدًا على سرعة التحرك لتصحيح أية تفاصيل قد تربك المواطن.

 

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة وجود لافتات واضحة بالمواقف تتضمن خطوط السير والتعريفة المقررة، بجانب إلزام السائقين بوضع استيكر موحد على الزجاج الأمامي للسيارات، مدون عليه قيمة التعريفة المعتمدة ورقم خط السير، مع توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تتابع الموقف على مدار الساعة لضمان التزام الجميع، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف الأجرة الرسمية أو يخل بانتظام الخدمة.

 

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، علي يوسف رئيس المدينة، محمد عبد الرحمن مدير التموين، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وطارق علي حسن مدير مشروع المواقف، ومسؤولو المرور ونواب رئيس المدينة ومشروع المواقف.

 

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