الجمعة 11 أبريل 2025
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تخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات مخالفات التعريفة الجديدة ببني سويف

أرقام ساخنة لتلقي
أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى والبلاغات ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، تخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفة في تطبيق الأجرة المقررة من قبل السائقين، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط في مواقف السيارات وخطوط النقل الداخلي والخارجي، في إطار متابعة تنفيذ التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة عقب تعديل أسعار الوقود.

 

أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى والبلاغات ببني سويف

 

وأكدت المحافظة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية من خلال رقم (114) الخط الساخن لمحافظة بني سويف ورقم (136) الخط الساخن لإدارة مرور بني سويف.

 

وشددت محافظة بني سويف، على التعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر غرف العمليات، بالتنسيق مع المرور والوحدات المحلية وإدارة المواقف، مؤكدة أن أي سائق يثبت تجاوزه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والتي قد تشمل توقيع غرامات وسحب الترخيص.

 

كما دعت محافظة بني سويف، المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي محاولة لاستغلال الزيادة في أسعار الوقود لتحصيل أجرة غير قانونية، مؤكدة أن الالتزام بالتعريفة الجديدة مسؤولية جماعية للحفاظ على حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.

 

تعريفة جديدة لركوب سيارات الأجرة ببني سويف

 

يُذكر أن محافظة بني سويف، كانت قد أعلنت عن تعريفة جديدة لركوب سيارات الأجرة عقب تحريك أسعار الوقود، وتم تعليقها في مواقف السيارات وخطوط السير، مع إلزام السائقين بوضع استيكرات توضح قيمة الأجرة المعتمدة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز المستخدم في مصانع الطوب والبوتاجاز. 

 

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهات المعنية من مرور وتموين ووحدات محلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن بارزة داخل مواقف السيارات وذلك من خلال وضع لافتات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، ووجه بوضع استيكرز على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس يحتوي على تعريفة الركوب وخط السير بهدف توعية المواطنين بالتعريفة الرسمية. 

 

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