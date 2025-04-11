محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم الجمعة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي على مستوى المحافظة بنسبة زيادة تقدر بنحو 15 في المئة عن التعريفة السابقة.

جاء ذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز المستخدم في مصانع الطوب والبوتاجاز.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وشملت الأسعار الجديدة للمواد البترولية بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر وبنزين 92 بسعر 17 جنيها و25 قرشا للتر وبنزين 80 بسعر 15 جنيها و75 قرشا للتر بينما بلغ سعر السولار والكيروسين 15 جنيها و50 قرشا للتر وسجل طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10500 جنيه.

كما بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي وزن 12.5 كجم 200 جنيه والتجاري 400 جنيه في حين بلغ طن الغاز الصب 16000 جنيه وسعر الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، في حين تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية بالإضافة إلى غاز تموين السيارات.

تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف

وكلف محافظ بني سويف، الجهات المعنية من مرور وتموين ووحدات محلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن بارزة داخل مواقف السيارات وذلك من خلال وضع لافتات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، ووجه بوضع استيكرز على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس يحتوي على تعريفة الركوب وخط السير بهدف توعية المواطنين بالتعريفة الرسمية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية داخل المواقف لضبط الأداء وضمان انتظام تقديم الخدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.



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