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بعد قضاء 35 عاما خلف القضبان، القضاء الأمريكي يعطي الأمل لسجينين محكوم عليهما بالحبس مدى الحياة

الأخوان إريك ولايل
الأخوان إريك ولايل مينينديز، فيتو

في تطور مفاجئ لقضية شغلت الرأي العام الأمريكي منذ أكثر من 3 عقود، وافق قاض في لوس أنجلوس، على النظر في طلب بتخفيف الحكم الصادر بحق إريك ولايل مينينديز، المحكوم عليهما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والديهما العام 1989، داخل منزلهما في بيفرلي هيلز.

 

القضاء الأمريكي يعطي الأمل لسجينين محكوم عليهم بالحبس مدى الحياة

وأمضى الشقيقان، اللذان كانا يبلغان من العمر 18 و21 عامًا لحظة ارتكاب الجريمة، قرابة 35 عامًا خلف القضبان؛ بعد أن أدانتهما المحكمة بتهمة القتل العمد بدافع الاستفادة من تركة والديهما التي بلغت 14 مليون دولار.

ومع ذلك، لطالما أصر إريك ولايل على أن الجريمة جاءت نتيجة سنوات من الاعتداء الجنسي والجسدي الذي تعرضا له على يد والدهما، خوسيه مينينديز.

القضية التي بثت محاكمتها تلفزيونيًا في التسعينيات، قبل أن تصبح تلك الممارسة شائعة، عادت إلى الواجهة، مؤخرًا، بفضل اهتمام متجدد من الإعلام والجمهور.

فقد ساهم كل من مسلسل "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"، وفيلم وثائقي من إنتاج "نتفليكس"، في تسليط الضوء على تفاصيل القضية، ضمن سياق حديث حول الاعتداءات الجنسية وحقوق الضحايا.

وبينما عبر المدعي العام الجديد في لوس أنجلوس، نايثن هوكمان، عن معارضته لطلب تخفيف الحكم، رفض القاضي مايكل جيسيك الاستجابة لهذا الاعتراض، وقرّر المضي قُدمًا في النظر بالطلب.

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القضاء الامريكي الحبس مدى الحياة تهمة القتل العمد الاعتداء الجنسي

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