الأحد 13 أبريل 2025
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تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

تحطم طائرة، فيتو
تحطم طائرة، فيتو

تحطمت طائرة ذات محركين على متنها 6 أشخاص، السبت، في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك الأمريكية.


ووصفت نائبة عمدة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتور الحادث بأنه "تحطم مميت"، لكنها رفضت الإفصاح عن مصير ركاب الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة من طراز "ميتسوبيشي إم يو 2 بي"، كانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا قرب هدسون، لكنها تحطمت على بعد تحليقها لنحو 48 كيلومترا قرب كوباك.

وقالت سالفاتور: إن "الوحل والطقس والثلوج جعلت من الصعب على المستجيبين الأوائل الوصول إلى الموقع".

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه أرسل فريقا للتحقيق في الحادث.

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طائرة ولاية نيويورك الأمريكية عمدة مقاطعة كولومبيا

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