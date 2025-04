تعرف على شخصية ياسمين رئيس في فيلم صقر وكناريا

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس علي المشاركة في بطولة فيلم صقر وكناريا، مع كل من الفنان محمد إمام والفنان شيكو، وتلعب ياسمين خلال أحداث العمل دور صديقة محمد إمام، التي تقف بجانبه.

وبتوقيع الكاتب أيمن وتار، يشترك الثنائي محمد إمام وشيكو في عمل سينمائي جديد يحمل اسم "صقر وكناريا"، ويقوم القائمون عليه حاليًا بالتجهيزات النهائية للعمل.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي شخصيتي صديقين كل منهم يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر ”، وخلال أحداث العمل يظهر ماذا يحدث لهما.



وتواصل الجهة المنتجة إنهاء تعاقدات جميع أبطال العمل لتحديد موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وفيلم «صقر وكناريا» بطولة محمد إمام وشيكو، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

وكان قد كشف الفنان محمد عادل إمام عن تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، في تصريحات له، حيث أكد أن حالته الصحية جيدة، وقال:"الزعيم كويس وزي الفل.. والله الزعيم كويس".



وكان قد شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد شمس الزناتي، الذي يعتبر بمثابة جزء أول لفيلم والده الفنان عادل إمام.

ففي هذا الجزء من الفيلم يتم الإشارة إلى مرحلة معرفة شمس بأصدقائه الذين ظهروا في النسخة الأصلية للفيلم.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة بدا فيها وهو يرتدي زيًّا مشابهًا تمامًا لزي والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: “بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية”.

قصة فيلم شمس الزناتي في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم شمس الزناتي من أشهر القصص المقتبسة عن قصص أفلام عالمية، ويعتبر فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

وتم اقتباس قصة الفيلم الياباني في فيلم "The Magnificent Seven" الذي تم تقديمه عام 1960 في السينما الأمريكية، ويحكي قصة مزارعين مكسيكيين يتعرضون للاستغلال من قبل زعيم عصابة يُدعى كالبيرا، فيقررون طلب المساعدة من رماة أمريكيين مهرة لإنقاذهم، وشارك به ممثلين جدد أصبحوا لاحقًا من أشهر نجوم هوليوود، مثل يول برينر، ستيف ماكوين، وتشارلز برونسون، وذلك تحت إخراج جون ستورجيس، ولقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا، ما دفع لإنتاج فيلم آخر في 1967 في إسبانيا بعنوان "عودة السبعة" (Return of the Seven)، والذي شارك فيه من نجوم الفيلم الأمريكي ذاته يول برينر، بعدما توفي معظم أبطال الفيلم الأصلي.

