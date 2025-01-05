محمد إمام من كواليس "شمس الزناتي 2": بتعرف تعد لحد كام؟

نشر الفنان محمد إمام صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “شمس الزناتي 2” عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس، وكتب محمد إمام تعليقا على الصورة: بتعرف تعد لحد كام؟ شمس الزناتي 2.. البداية.

فريق عمل فيلم شمس الزناتي 2

وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

فيلم شمس الزناتي

فيلم "شمس الزناتي” بجزئه الأول كان من بطولة الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحا كبيرا، وهو مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لـ جون سترجس، والذي قدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني الساموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه.

وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرضت واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.