محمد إمام يستأنف تصوير شمس الزناتي 2

استأنف الفنان محمد إمام تصوير المشاهد المتبقية له في فيلمه الجديد شمس الزناتي 2، وذلك بعد خروج مسلسله الكينج من سباق رمضان القادم.

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي بجانب محمد إمام عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، أحمد عبد الحميد، أمينة خليل، ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

تفاصيل فيلم شمس الزناتي



فيلم "شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لـ جون سترجس، والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني الساموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه.

وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرضت واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.