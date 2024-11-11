الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد إمام يستأنف تصوير شمس الزناتي 2

محمد إمام -فيتو
محمد إمام -فيتو

استأنف الفنان محمد إمام تصوير المشاهد المتبقية له في فيلمه الجديد شمس الزناتي 2، وذلك بعد خروج مسلسله الكينج من سباق رمضان القادم.

 

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي بجانب محمد إمام عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، أحمد عبد الحميد، أمينة خليل، ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

 

تفاصيل فيلم شمس الزناتي 


فيلم "شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لـ جون سترجس، والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني الساموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه.

 

 

وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرضت واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد إمام شمس الزناتي 2 فيلم شمس الزناتي اخبار الفن الفن

مواد متعلقة

عمر مصطفى متولي يكشف قصة اعتذاره عن شمس الزناتي 2

المخرج عمرو سلامة يعود لاستكمال تصوير شمس الزناتي 2

الأكثر قراءة

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

السيسي يلقي كلمة اليوم في القمة العربية الإسلامية بالرياض

السيسي يتوجه اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية

طن اليوريا مخصوص يتراجع 2005 جنيهات، أسعار الأسمدة في الأسواق

اليوم، انطلاق القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

أخبار مصر: مفاجأة في أسعار الذهب والوقود، إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من المنتخب، مناطق سقوط الأمطار، نموذج إقرار استلام تابلت الثانوية

السيسي يستعرض أمام القمة العربية الإسلامية ثوابت الموقف المصري وجهود وقف إطلاق النار بغزة ولبنان

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

منوعات

المزيد

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

لو باظ هتدفع ثمنه.. قرارات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن "التابلت" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads