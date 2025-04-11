النظام الغذائي الأمثل لمرضى متلازمة القولون العصبي

يمثل التعايش مع متلازمة القولون العصبي (IBS) تحديًا خاصًا فيما يتعلق بالتغذية، حيث يصعب تحديد الأطعمة التي يجب تناولها وتلك التي يجب تجنبها. فالعلاقة بين الأمعاء وأنواع معينة من الطعام تتسم بتعقيد بالغ، ولا يمكن اختزالها في معادلة بسيطة تقضي بتناول صنف معين وتجنب آخر.

وبالتالي، يبرز التساؤل حول النظام الغذائي الأمثل لمتلازمة القولون العصبي. الإجابة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، ليست نمطية بل تعتمد بشكل كبير على استجابة كل فرد على حدة.

ما هي الأطعمة التي تُثير أعراض القولون العصبي؟

يُعتبر تجنب الأطعمة المحفزة خطوة أساسية لتحسين حالة مرضى القولون العصبي، إلا أن تحديد هذه المحفزات قد يكون أمرًا بالغ الصعوبة.

لا يوجد مريض قولون عصبي يطابق الآخر تمامًا. لذا، لا يمكن تعميم نظام غذائي واحد على جميع المرضى. فكل شخص يعاني من هذه الحالة يمتلك استجابة فريدة.

وتعد الطريقة المثلى للمضي قدمًا تكمن في فهم "السبب" وراء تحفيز أطعمة معينة للأعراض، وليس فقط تحديد هذه الأطعمة. وتؤكد أن هذه العملية هي رحلة شخصية تختلف من فرد لآخر.

قائمة بالأطعمة التي يُنصح بالحد منها أو تجنبها

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي موحد لمتلازمة القولون العصبي، يتفق الخبراء على أهمية تحديد الأطعمة التي تُثير الأعراض لدى كل فرد. ويؤكدون أن اختيار الأطعمة المناسبة يلعب دورًا محوريًا في تقليل الأعراض والسيطرة عليها.

وتعد بعض الأطعمة تعتبر من المحفزات الشائعة لمتلازمة القولون العصبي، وتشمل:

الفاصوليا: غالبًا ما توصف بـ "الفاكهة الموسيقية" لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات غير القابلة للهضم، والتي قد تتطلب تجنبها أو تناولها بكميات قليلة جدًا. وتشمل البقوليات الأخرى التي قد تسبب مشاكل الحمص والعدس وفول الصويا.

الخضراوات الصليبية: مثل الخضراوات الورقية والبروكلي وبراعم بروكسل والملفوف، والتي قد تسبب الغازات وآلام المعدة، خاصة عند تناولها نيئة.\

منتجات الألبان: يمكن أن يؤدي حليب الأبقار ومنتجات الألبان الأخرى إلى الإمساك أو الإسهال لدى بعض الأفراد.

الفاكهة عالية الفركتوز: تشير زومبانو إلى أن الفاكهة تحتوي على الفركتوز، وهو سكر قد يكون من الضروري تجنبه لتخفيف الأعراض لدى البعض. وتعتبر التفاح والكمثرى غنيين بالفركتوز، بينما يحتوي البطيخ والفواكه ذات النواة وعصائر الفاكهة على كميات متوسطة منه.

الكافيين: توضح الدكتورة لي أن تأثير الكافيين يختلف من شخص لآخر؛ فقد يساعد البعض على التبرز، بينما قد يسبب الإمساك أو الإسهال لدى آخرين.

المشروبات الغازية: أي مشروب يحتوي على فقاعات قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل المعدة والانتفاخ والغازات.

وينصح الخبراء بمراقبة الشعور بعد تناول هذه الأطعمة لتحديد ما إذا كانت تُسبب أعراضًا، وفي هذه الحالة، يجب تقليل تناولها أو التوقف عنها تمامًا.

من المهم تجنب أو الحد من بعض الأطعمة الأخرى التي قد تضر بصحة الأمعاء، خاصة لدى مرضى القولون العصبي، وتشمل:

المشروبات الكحولية: يُهيج الكحول الأمعاء، مما قد يؤدي إلى نوبات مزمنة من متلازمة القولون العصبي.

الأطعمة الدهنية والدسمة والمقلية: تؤكد الدكتورة لي أن الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة تستغرق وقتًا أطول للهضم في الأمعاء، مما يبطئ عملية الهضم ويزيد من فرصة نمو البكتيريا الضارة.

المحليات الصناعية: لا تستطيع الأمعاء امتصاص المحليات الصناعية بشكل صحيح، مما يؤدي غالبًا إلى الغازات والإسهال. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر صحية أخرى مرتبطة بالكحوليات السكرية مثل الإريثريتول.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء على أهمية الاعتدال، موضحين أنه ليس من الضروري التخلي تمامًا عن هذه الأطعمة، ولكن يجب تناولها بكميات قليلة وفي فترات متباعدة.

خطط غذائية قد تساعد في إدارة متلازمة القولون العصبي

على الرغم من عدم وجود "حمية غذائية" محددة لمتلازمة القولون العصبي، يُنصح عادةً بتجربة نمطين غذائيين تحت إشراف طبي لتحديد الأطعمة التي تُسبب الأعراض:

حمية منخفضة الفودماب (FODMAP)

يشير مصطلح "فودماب" إلى "السكريات القليلة والثنائية والأحادية والبوليولات القابلة للتخمر"، وهي أنواع من الكربوهيدرات والسكريات التي قد يصعب على الجسم هضمها أو امتصاصها بشكل جيد.

تعتبر حمية منخفضة الفودماب نظامًا غذائيًا قصير الأمد يهدف إلى تقييد تناول هذه الأطعمة مؤقتًا لتخفيف الأعراض وإراحة الجهاز الهضمي وتحديد الأطعمة المحددة التي قد تُثير متلازمة القولون العصبي.

تتضمن هذه الحمية استبعاد جميع أنواع الفودماب المحتملة من النظام الغذائي، ثم إعادة إدخال كل مجموعة تدريجيًا لتحديد الأطعمة التي يتفاعل معها الجسم. وتؤكد على أهمية العمل مع أخصائي تغذية لوضع خطة غذائية مخصصة بناءً على السكريات القابلة للتخمر التي تسبب أكبر قدر من المشاكل.

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 75% من مرضى القولون العصبي الذين يجربون حمية منخفضة الفودماب يشعرون ببعض الراحة، ولكن لا يجب اتباع هذا النظام الغذائي المكثف بمفردهم لتجنب خطر نقص الفيتامينات والمعادن.

حمية خالية من الغلوتين

الغلوتين هو بروتين موجود في القمح والحبوب الأخرى. يُوصف النظام الغذائي الخالي من الغلوتين عادةً للأشخاص المصابين بالداء البطني، وهو اضطراب مناعي ذاتي، ولكنه قد يساعد أيضًا في تخفيف أعراض القولون العصبي.

وجدت إحدى الدراسات أن النظام الغذائي الخالي من الغلوتين يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي المصحوب بإسهال متكرر. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتداخل القولون العصبي مع عدم تحمل الغلوتين أو حساسية الغلوتين غير السيلياكية.

تتضمن قائمة الحبوب التي يجب تجنبها في هذا النظام الغذائي مكونات شائعة مثل القمح والجاودار. لذا، يُعتبر اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين تغييرًا جذريًا، ويُفضل إدارته بمساعدة أخصائي.

هل يمكن أن يساعد الامتناع عن منتجات الألبان؟

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي نصف السكان يولدون بمستويات منخفضة من اللاكتاز، وهو الإنزيم المسؤول عن هضم اللاكتوز الغذائي. ويعتبر اللاكتوز، وهو سكر طبيعي موجود في الحليب، محفزًا شائعًا لمتلازمة القولون العصبي. ورغم أن معظم الأشخاص يستطيعون تحمل كميات صغيرة منه، إلا أن تجاوز قدرة الأمعاء على التحمل قد يؤدي إلى مشاكل هضمية.

ويمكن محاولة التوقف عن تناول منتجات الألبان لمدة أسبوع أو أسبوعين لملاحظة ما إذا كانت الأعراض تخف، ثم إعادة إدخال حصص صغيرة تدريجيًا لتحديد الحد الأقصى المسموح به.

وبعض أنواع منتجات الألبان قد تسبب مشاكل هضمية أكثر من غيرها. فعلى سبيل المثال، يميل الحليب والآيس كريم إلى إحداث آثار سلبية أكبر، بينما قد يتمكن البعض من تحمل كميات صغيرة من الجبن أو الزبادي أو الكفير.

كيفية اختيار الأطعمة المناسبة لمرضى القولون العصبي

قبل التفكير في اتباع حمية منخفضة الفودماب أو حمية خالية من الغلوتين، ينصح الخبراء بالتركيز على عادات غذائية صحية عامة.

يمكن التركيز أولًا على التوقف عن تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف. ومراقبة ما إذا كانت الأعراض تتحسن بهذه الطريقة قبل البدء في استبعاد مجموعات غذائية معينة."

وتدوين التغييرات الغذائية وتأثيرها في مذكرة طعام لتسجيل الأعراض.

تناول كمية كافية من الألياف: تلعب الألياف دورًا هامًا في عملية الهضم، ولكن يجب إضافتها تدريجيًا إلى النظام الغذائي لتجنب تفاقم الأعراض. وينصح برش بذور الكتان المطحونة على وجبات الإفطار أو السلطة كمصدر جيد للألياف، مع التأكيد على شرب كمية كافية من الماء.

جرب منتجات الألبان قليلة اللاكتوز أو الخالية منها: يمكن تجربة الحليب الخالي من اللاكتوز وبدائل الحليب (مثل حليب الشوفان والأرز والصويا) والمنتجات المصنوعة منها. وفيما يتعلق بالجبن، تحتوي بعض الأنواع على نسبة لاكتوز أقل، مثل جبنة الشيدر المعتقة والجبنة الزرقاء والبري والكاممبير والجودة والمونستر والبارميزان والسويسرية. أما الزبدة، فيمكن استبدالها بزيت الزيتون البكر الممتاز.

اختر فاكهة منخفضة الفركتوز: مثل الموز غير الناضج والتوت والشمام والحمضيات والعنب والكيوي.

تناول خضراوات منخفضة الفركتوز: مثل الجزر والكرفس والباذنجان والفاصوليا الخضراء والسبانخ والقرع والبطاطا الحلوة واليام والكوسا.

استبدل الفاصوليا بخيارات أخرى: مثل الأرز والشوفان وعصيدة الذرة والدخن والكينوا والتابيوكا.

حافظ على رطوبة الجسم: الماء ضروري لعملية الهضم ويساعد على حركة الأمعاء وتليين البراز.

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