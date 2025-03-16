الأحد 16 مارس 2025
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صحة ومرأة

أفضل سحور لمرضى القولون العصبي في رمضان لتجنب تفاقم الأعراض

القولون العصبى، فيتو
القولون العصبى، فيتو

يواجه مرضى القولون العصبي تحديات خاصة عديدة تتعلق بتغيير النظام الغذائي ومواعيد الوجبات في شهر رمضان المبارك، والذي قد يؤدي إلى زيادة حدة الأعراض. 

ولتجنب تفاقم الأعراض المزعجة، يقدم خبراء التغذية مجموعة من النصائح والتوصيات الغذائية لوجبة السحور المثالية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تجنب المهيجات الغذائية على السحور

الأطعمة الدهنية والمقلية: يجب تجنبها تمامًا، حيث تزيد من حموضة المعدة وتسبب اضطرابات في القولون.

التوابل والبهارات: الإفراط في استخدامها يؤدي إلى تهيج القولون وزيادة الغازات والانتفاخ.

الكافيين: يتسبب في زيادة حركة الأمعاء وتهيج القولون، لذا يُنصح بتجنب القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

اللاكتوز والغلوتين: قد يعاني بعض المرضى من حساسية تجاههما، مما يستدعي تجنب منتجات الألبان والقمح.

البقوليات والخضراوات الصليبية: يجب تناولها باعتدال، حيث تسبب الغازات والانتفاخ.

التركيز على الأطعمة المفيدة بالسحور

الألياف: تناول الألياف باعتدال يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، ويُفضل الحصول عليها من مصادر مثل الشوفان والفواكه والخضروات غير الصليبية.

البروتين: ضروري للحفاظ على الطاقة والشعور بالشبع، ويمكن الحصول عليه من البيض والزبادي اليوناني والفول المدمس.

الدهون الصحية: توجد في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، وتساعد على تحسين امتصاص الفيتامينات.

الماء: شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور ضروري لترطيب الجسم وتسهيل الهضم.
وجبات سحور مقترحة

الزبادي اليوناني مع الفواكه والمكسرات: وجبة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية.

الشوفان مع الحليب والفواكه: وجبة خفيفة وغنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة.

البيض المسلوق مع الخبز الأسمر والخضروات: وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والفيتامينات.

الفول المدمس مع الخبز الأسمر والخضراوات: وجبة غنية بالبروتين والألياف، ولكن يجب تناوله باعتدال.

تناول المشروبات المفيدة على السحور

الماء: المشروب الأمثل لترطيب الجسم وتسهيل الهضم.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة ويهدئ القولون.

شاي الأعشاب: مثل النعناع والبابونج واليانسون، تخفف الغازات والانتفاخ.

ومن المهم كذلك  تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، وذلك ليحسن الهضم وتقلل الغازات، وتجنب النوم مباشرة بعد السحور، فيفضل انتظر ساعتين على الأقل، هذا بجانب استشارة أخصائي تغذية إذا استمرت الأعراض لتحديد النظام الغذائي الأنسب للحالة.

تختلف الأطعمة المهيجة للقولون من شخص لآخر، لذا يجب تحديد الأطعمة التي تسبب لك الأعراض وتجنبها.

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