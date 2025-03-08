أطعمة ومشروبات لمرضى القولون العصبي في شهر رمضان



يعد شهر رمضان فرصة لإعادة تنظيم النظام الغذائي وتحسين العادات الغذائية، ولكن لمرضى القولون العصبي قد يكون التحدي أكبر بسبب الحاجة إلى اختيار أطعمة مناسبة لا تثير الأعراض مثل الانتفاخ، التقلصات، الإسهال، أو الإمساك.





أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن التحكم في اعراض القولون العصبى تعتمد على تناول أطعمة خفيفة، متوازنة، وسهلة الهضم، مع تجنب العادات الغذائية التي قد تؤدي إلى تهيج القولون.



في هذا التقرير، توضح الدكتورة مها سيد، الأطعمة والمشروبات المناسبة لمرضى القولون العصبي خلال شهر رمضان، إضافة إلى بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.



القولون العصبى في رمضان



أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في رمضان



وجبة الإفطار

الإفطار هو الوجبة الأهم خلال اليوم، حيث يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل والطاقة بعد الصيام. لمرضى القولون العصبي، من الضروري تناول الأطعمة التي لا تسبب اضطرابات هضمية.



التمر: يُفضل تناوله باعتدال لأنه غني بالألياف والسكر الطبيعي، مما يساعد في تنشيط الهضم دون التسبب في تهيج القولون. يمكن تناول 1-3 تمرات مع كوب من الماء أو الحليب الدافئ.

الشوربة الدافئة: مثل شوربة الخضار بدون توابل حارة، أو شوربة العدس مع تجنب البصل والثوم الزائد، حيث تساعد السوائل الدافئة على تهدئة المعدة وإعداد الجهاز الهضمي للطعام.

الخبز الأسمر أو الشوفان: مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان التي تسهل الهضم وتقلل من اضطرابات القولون، مع تجنب الخبز الأبيض الذي قد يسبب انتفاخًا.

البروتينات الخفيفة: مثل الدجاج المشوي أو المسلوق، والأسماك المشوية، لأنها سهلة الهضم مقارنة باللحوم الحمراء التي قد تسبب تهيجًا للقولون.

الخضروات المطهية: مثل الكوسا، الجزر، البطاطس، والباذنجان المشوي، حيث تعتبر خفيفة على المعدة وأقل تسببًا في الغازات مقارنة بالخضروات النيئة.



وجبة السحور

السحور وجبة مهمة لأنها تساعد على الحفاظ على طاقة الجسم أثناء الصيام، ولمن يعاني من القولون العصبي، يجب أن تتضمن أطعمة تمنع الانتفاخ والإمساك.

الزبادي أو اللبن الرائب: يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخات والغازات.

الشوفان بالحليب: خيار جيد لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تهدئة القولون وتجنب الإمساك.

البيض المسلوق: مصدر جيد للبروتين، ولكن يُفضل تناوله باعتدال لأن بعض الأشخاص قد يعانون من صعوبة هضمه.

الخيار والخس: غنيان بالماء، مما يساعد في ترطيب الجسم، ولكن يجب تناولهما بكميات قليلة لمنع الانتفاخ.

الموز: فاكهة غنية بالبوتاسيوم وتساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف التقلصات.



مشروبات مفيدة لمرضى القولون العصبي في رمضان



الماء: شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور مهم لتجنب الإمساك ولتسهيل الهضم. يُفضل شربه ببطء وعلى فترات متفرقة بدلًا من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة.

النعناع: يعمل على تهدئة القولون وتخفيف التقلصات والانتفاخات، ويمكن تناوله كمشروب دافئ بعد الإفطار.

اليانسون: يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، وهو مشروب مناسب لمرضى القولون العصبي.

الكراوية: تساهم في تحسين عملية الهضم وتخفيف اضطرابات القولون.

الشاي الأخضر: يُفضل تناوله بكميات معتدلة، حيث يساعد على تهدئة المعدة دون التسبب في التهيج.



أطعمة ومشروبات يجب تجنبها



هناك بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي ويُفضل تجنبها أو تقليلها قدر الإمكان خلال شهر رمضان:

الأطعمة الدسمة والمقلية: مثل البطاطس المقلية، المعجنات، والأطعمة المشبعة بالزيوت، لأنها تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

البقوليات بكميات كبيرة: مثل الفول والعدس، حيث قد تسبب الانتفاخ والغازات، ويُفضل تناولها بكميات صغيرة ومطهية جيدًا.

المشروبات الغازية: تزيد من الانتفاخ واضطرابات القولون.

القهوة والشاي الأسود بكثرة: يمكن أن تسبب تهيج المعدة وزيادة التقلصات.

الحلويات الغنية بالسكر: مثل الكنافة والبسبوسة بكميات كبيرة، حيث قد تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

أطعمة لمرضى القولون العصبى ض



نصائح عامة لمرضى القولون العصبي في رمضان



تناول الطعام ببطء: يساعد في تحسين الهضم ومنع الانتفاخ.

تقسيم الوجبات: بدلًا من تناول وجبة ثقيلة، يُفضل تقسيم الإفطار إلى وجبتين صغيرتين.

تجنب التوتر: القلق والتوتر يزيدان من أعراض القولون العصبي، لذا يُفضل ممارسة التأمل أو المشي بعد الإفطار.

شرب السوائل بانتظام: للحفاظ على ترطيب الجسم وتسهيل عملية الهضم.

ممارسة النشاط البدني الخفيف: مثل المشي بعد الإفطار لتحسين حركة الأمعاء.

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