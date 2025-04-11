مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

​أحبطت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية في منفذ ميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب 46.8 كيلوجرام من مادة "الكوكايين" المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة.

كوكايين في شحنة دجاج مجمد بالسعودية



ومن جانبها، ذكرت الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: أنه وردت إرسالية عبر الميناء، هي عبارة عن إرسالية دجاج مجمد، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مُخبأة في جهاز التبريد الخاص بالإرسالية".

وشددت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.

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