إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

صادرت الشرطة الإيطالية 788 كيلوجراما من الكوكايين، إذ كانت الكمية مخبأة داخل أكياس تحتوي على حبيبات، في المكان الخاص بالمحرك داخل حاوية مبردة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

ضبط كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

وعثرت شرطة مكافحة الجرائم المالية في ميناء جيويا تاورو بالمنطقة الجنوبية من كالابريا، على الكوكايين، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 126 مليون يورو (132 مليون دولار).

وقد تم تقسيم الكوكايين إلى قطع صغيرة، وتم العثور على بعضها مخبأة داخل المئات من أكياس الحبيبات، بينما تم إخفاء البعض الآخر بعناية داخل تجويف في حجرة المحرك بالحاوية المبردة التي تقوم بنقل الأسماك المجمدة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأنه قد تم اكتشاف المخدرات بعد القيام بفحص أكثر دقة لثلاث حاويات شحن مشتبه فيها، كانت قادمة من أمريكا الجنوبية ومتجهة إلى موانئ في إيطاليا وإسبانيا.

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