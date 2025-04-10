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دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

الأراضى السعودية،
الأراضى السعودية، فيتو

 كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن حقبة تاريخية، كانت فيها صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة في العالم وتقع في السعودية حاليا، وكانت نظامًا بيئيًا مزدهرًا يحتوي على بحيرات عذبة وأنهار جارية ومسطحات خضراء.

 

فترة مناخية رطبة تعرف بـ"العربية الخضراء"

 وأظهرت الدراسة التي نشرت أخيرًا أن هذه البيئة الغنية سادت خلال فترة مناخية رطبة تعرف بـ"العربية الخضراء" امتدت بين 11,000 و5,500 سنة مضت، حيث أسهمت الأمطار الموسمية الغزيرة القادمة من أفريقيا والهند في تحويل المنطقة إلى موطن غني بالحياة النباتية والحيوانية، حسبما ذكرت وكالة "واس".

وقاد فريق البحث بروفيسور عبد القادر العفيفي، أستاذ موارد الطاقة وهندسة البترول في كاوست، بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية، وتوصل الفريق إلى اكتشاف بحيرة ضخمة في قلب الربع الخالي بلغت مساحتها نحو 1,100 كيلومتر مربع وعمقها 42 مترًا.

 

تحليلات مفصلة للرواسب الجيولوجية والتضاريس

 وأوضحت الدراسة أن الأمطار الغزيرة في تلك الفترة تسببت في فيضان البحيرة، ما أدى إلى نحت وادٍ بطول 150 كيلومترًا داخل الصحراء، واستند الباحثون في نتائجهم إلى تحليلات مفصلة للرواسب الجيولوجية والتضاريس الممتدة على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر.

وأشار بروفيسور مايكل بتراجليا، من مركز الأبحاث الأسترالي لتطور الإنسان في جامعة غريفيث، إلى أن هذه البيئة الخصبة شجعت الجماعات البشرية القديمة على ممارسة الصيد والرعي والزراعة، وهو ما تؤكده الأدلة الأثرية التي عثر عليها في مواقع متعددة في الربع الخالي.

 

تراجع الأمطار بشكل حاد قبل حوالي 6,000 عام

 ولكن هذه الفترة الخصبة لم تدم طويلًا، حيث أدى تراجع الأمطار بشكل حاد قبل حوالي 6,000 عام إلى عودة المنطقة لطبيعتها الصحراوية، ما أجبر السكان على الهجرة إلى مناطق أكثر ملاءمة للحياة.

وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود علماء كاوست لفهم التفاعل بين المناخ والتضاريس والاستيطان البشري في شبه الجزيرة العربية، ويواصل فريق بحثي دولي بقيادة بروفيسور فرانس فان بوخم، أبحاثه حول البحيرات القديمة في وادي الدواسر وتأثيرها على الاستيطان البشري بالقرب من موقع الفاو الأثري المدرج على قائمة يونسكو للتراث العالمي.

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حقبة تاريخية السعودية الاستيطان المناخ والتضاريس أنهار أكبر صحراء رملية شبه الجزيرة العربية

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