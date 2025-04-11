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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 11- 04- 2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار مساء اليوم الجمعة 11-4-2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ جاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زجاجة الزيت اليوم، فيتو
سعر زجاجة الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 92.3 جنيها، ليتراوح من 88 إلى 98 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووصل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت إلى نحو 96.1 جنيه، ليتراوح من 81 جنيهًا إلى 101 جنيه للتر.

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أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

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الذرة يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

سعر زيت الذرة بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة نحو 104.3 جنيه، ليتراوح من 92 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111.4 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

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الذرة يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

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