الدوري الأوروبي، توتنهام وفرانكفورت يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم فرانفكورت عن طريق ايكيتيكي في الدقيقة 6، ثم تعادل بيدرو بورو لصالح فريق توتنهام في الدقيقة 26.

تشكيل توتنهام الرسمي أمام فرانكفورت في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: فان دي فان - أودوجي - روميرو - بورو.

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - ماديسون.

الهجوم: سون - سولانكي – جونسون.

تشكيل فرانكفورت أمام توتنهام في الدوري الأوروبي

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