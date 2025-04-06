ساوثهامبتون أول الهابطين رسميا بالدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام توتنهام

الدوري الإنجليزي، هبط فريق ساوثهامبتون رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد خسارته أمام توتنهام 1 / 3، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثلاثية توتنهام في شباك ساوثهامبتون كل من برينان جونسون “هدفين” في الدقيقتين 13 و42، بينما سجل ماتياس تيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+6 بينما جاء هدف ساوثامبتون في الدقيقة 90 عن طريق ماتيوس فيرنانديز.

وأصبح ساوثهامبتون أول فريق يهبط إلى تشامبيونشيب في الدوري الإنجليزي، أو الدوريات الخمس الكبرى بشكل عام، بعدما تعرض للهزيمة 25 في الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المرة هي الرابعة التي يهبط فيها ساوثهامبتون إلى تشامبيونشيب، حيث هبط من قبل 3 مرات آخرها موسم 2023، ليعود للدوري الإنجليزي في موسم 2024، إلا أن هبط مجددا بعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق ساوثامبتون سوى فوزين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أقل الفرق تحقيقًا للانتصارات حتى الآن.

ورفع توتنهام رصيده من النقاط إلى 37 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 10 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فيما فاز فريق توتنهام،علي منافسه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد علي استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل اللاعب برينان جونسون هدفين لفريق توتنهام في الدقيقتين 13 و42، وسجل لوكاس بيرغفال هدفا لفريق توتنهام لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الـ VAR.

وأضاف ماتياس تيل هدف توتنهام الثالث في الدقيقة 90+6، بينما جاء هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 90 عن طريق ماتياس فيرنانديز.

تشكيل توتنهام أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: سبينس - دايفز - روميرو - بورو

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - ماديسون

الهجوم: سون - سولانكي – وجونسون

تشكيل ساوثهامبتون أمام توتنهام



ترتيب توتنهام وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما ياتي فريق ساوثهامبتون المركز الـ 20 والأخير برصيد 10 نقاط.

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