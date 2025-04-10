رسميا، رحيل الإسباني باستور عن تدريب منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الخميس، رحيل الإسباني خوان كارلوس باستور عن منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انقضاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

بيان اتحاد كرة اليد بشأن رحيل باستور

ووجه الاتحاد، في بيان رسمي، الشكر للإسباني باستور على الفترة التي قضاها مع "الفراعنة"، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال مهمته.

وكان باستور قد تولى تدريب منتخب مصر، في مارس 2023، خلفًا لمواطنه روبرتو باروندو.

ونجح الإسباني في قيادة الفراعنة لتحقيق المركز الخامس، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بالإضافة لاحتلال نفس المركز في مونديال 2025.

كما سبق لخوان باستور قيادة منتخب إسبانيا، خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

رسالة باستور مدرب فراعنة اليد

كشف الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، أنه على علم بوجود مفاوضات بين الاتحاد المصري وأحد المدربين الإسبان، من أجل خلافته في تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح باستور في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن عالم الاحتراف في كرة اليد يحتمل جميع التوقعات والسيناريوهات، وأنه راض تماما عن ما قدمه خلال فترة توليه المسئولية الفنية لمنتخب مصر رغم الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب وأبرزها إصابات العناصر الأساسية.

وقال "باستور"، إنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة لتدريب أندية ومنتخبات، وإنه ملتزم بعقده مع الاتحاد المصري حتى شهر يونيو المقبل، ويتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كل البطولات القارية والدولية.

وأكمل "باستور": "حتى الآن لم أتلق إخطارا رسميا من الاتحاد المصري يتضمن قرار إنهاء عملي وعدم تجديد التعاقد، ولكني أعلم أن هناك مفاوضات واتفاقات مع أحد المدربين لخلافتي".

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