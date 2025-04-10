الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع صخرة دفاع توتنهام

ديستني أودوجي، فيتو
ديستني أودوجي، فيتو

دخل مدافع فريق توتنهام، قائمة اهتمامات نادي مانشستر سيتي، الذي يبحث عن تدعيم صفوفه، في ظل المستويات الباهتة التي يقدمها هذا الموسم.

مدافع توتنهام ضمن اهتمامات مانشستر سيتي 

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن ديستني أودوجي مدافع السبيرز، يتواجد على رادار السيتي، إلا أن توتنهام سيقاوم أي تحرك نحو المدافع الإيطالي.

ويرتبط المدافع، البالغ من العمر 22 عامًا، بعقد مع السبيرز حتى صيف 2030، وعانى هذا الموسم من الإصابات وتراجع مستواه، ومع ذلك لا يزال توتنهام يقدره بصورة كبيرة.

مدافع يوفنتوس على رادار مانشستر سيتي

ولا يعد أودوجي، الخيار الأول للمان سيتي في صيف 2025، حيث يرغب الفريق الإنجليزي في ضم أندريا كامبياسو مدافع يوفنتوس.

وشارك أودوجي في 29 مباراة رفقة توتنهام في جميع المسابقات هذا الموسم، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

يذكر أن توتنهام يعاني من ضعف نتائجه هذا الموسم، حيث يحتل المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويستعد لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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