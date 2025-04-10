الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من أمريكا على المفاوضات مع روسيا بإسطنبول

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول بناءة.

 

واشنطن تصف المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بالبناءة 

 

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها: "ناقشت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأوروبية والأوراسية سوناتا كولتر والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف، الذين قاد الوفدين في اسطنبول، إمكانية عقد اجتماع جديد بشأن القضايا الثنائية في المستقبل القريب".

المفاوضات الأمريكية الروسية في إسطنبول 

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: أن الجولة الحالية من المشاورات أظهرت أن الأطراف حافظت على نهج بناء في المفاوضات، مضيفا أن الوفدين ناقشا أيضا إمكانية توفير الخدمات المصرفية لعمل البعثات الدبلوماسية.

وختم البيان: "استمرارا للنهج البناء الذي انطلق في اجتماع 27 فبراير، تبادل الوفدان الأمريكي والروسي وجهات النظر بهدف الانتهاء من الترتيبات اللازمة لضمان خدمات مصرفية مستقرة للبعثات الأمريكية والروسية في كلا البلدين".

 

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