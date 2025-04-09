طردت موسكو الملحق العسكري في السفارة الرومانية بموسكو ونائبه، ردا على إعلان بوخارست أن الملحق العسكري في السفارة الروسية ومساعده "شخصان غير مرغوب فيهما".

روسيا تطرد الملحق العسكري ونائبه في السفارة الرومانية بموسكو

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تم استدعاء القائمة بالأعمال الرومانية في روسيا في 9 أبريل ل. بوردا، إلى وزارة الخارجية الروسية حيث تم تسليمها مذكرة من الوزارة تعلن الملحق العسكري لشؤون الدفاع في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه "شخصين غير مرغوب فيهما".

وأضافت: "يأتي هذا الإجراء ردا على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما".

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