أخبار الفن اليوم: سامح حسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلم استنساخ.. نجل ماجد المصري: صحباتي عاوزين يتجوزوا ابويا

شهدت الساحة الفنية العديد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..



بعد تأجيله، إقامة العرض الخاص لفيلم استنساخ الليلة

يحتفل الفنان سامح حسين مساء اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه استنساخ، بعدما كان من المقرر إقامته أمس الإثنين.



فيلم استنساخ سامح حسين

وكان الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قد كشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ للفنان سامح حسين.

وقال في تصريحات لـ “فيتو”: إن القائمين على العمل حضروا للحصول على تصريح العرض بعد مواعيد العمل الرسمية داخل جهاز الرقابة، وهذا الأمر حال دون إتمام إنهاء الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم منح الموافقات الرسمية لعرض الفيلم غدا مع بدء عمل الموظفين.

قدمت الفنانة ليلي علوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” اعتذارا رسميا للجمهور ولأسرة الفريق أحمد شفيق، بعد نشرها خبرا عن وفاته دون التأكد منه.



وقالت ليلي علوي إنها تعتذر عن نزول خبر غير مؤكد، بشأن وفاة الفريق أحمد شفيق".

وكانت قد نشرت ليلى علوي قبل عدة أيام صورة سوداء مع عبارة: "البقاء لله... الفريق أحمد شفيق في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون"، دون توضيح تفاصيل إضافية عن الوفاة.

كشف آدم ماجد المصري نجل الفنان ماجد المصري، تأثير نجاح شخصية والده “رجب الجريتلي” في مسلسل إش إش، على الفتيات والنساء.



ديقات نجل ماجد المصري

وقال آدم ماجد المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:" صحباتي البنات كلهم عاوزين يتجوزوا أبويا رجب الجريتلي"، ليعلق عمرو أديب: “وانت خدتها فرصة تفرجهم على بابا وتشقط”.

تسابق الفتيات على التصوير مع ماجد المصري

ولفت نجل ماجد المصري: "رُحت الجونة مع أبويا كل اللى بيتصوروا معاه في سني فأنا بخش أخد أرقام تليفوناتهم وأتصور معاهم".

يحتفل الفنان سامح حسين مساء، اليوم الثلاثاء/ بالعرض الخاص لفيلمه استنساخ، بعدما كان من المقرر إقامته أمس الإثنين.



ويلعب الفنان سامح حسين خلال أحداث العمل أكثر من شخصية، هو وزوجته في العمل، والتي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي.

حقيقة منع عرض فيلم استنساخ لـ سامح حسين

وكان الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ للفنان سامح حسين.

قالت الفنانة هالة صدقي: “مسلسل إش إش هادف والرسالة أنه مهما رُحت وجيت حق ربنا وحق الناس هيرجع حتى لو بعد سنين وماتحكمش على الناس بالمظهر”.



شخصية شادية وكواليس هالة صدقي مع محمد سامي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “مكنش سهل إني أخرج من شخصية صفصف بجعفر العمدة وأجسد دور شادية في ”إش إش"، وعلشان كده فضلنا نعيد ونكرر علشان منكررش نفس دور صفصف".

علق الفنان صلاح عبد الله على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخان الخليلي وذلك بإلقاء بعض الأبيات الشعرية قائلًا: "روح يا ماكرون قول لهم.. إن المصري عمهم.. وأم الدنيا وستها.. هتفضل حابسة دمهم".



مشاهد مليئة بالبهجة

وأعرب خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على قناة cbc الذي تقدمة المذيعتين مها بهنسي ومها الصغير عن فخره بمصر، واصفًا مشاهد زيارة الرئيس الفرنسي بأنها كانت مليئة بالبهجة مؤكدًا أن مصر "فرحانة إنها مصر، وفخورة إنها مصر"، مضيفًا: "الشعب المصري أصيل، وزيارة ماكرون كانت أكبر دليل على كده".

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في دبي بالقرية العالمية وذلك يوم 4 مايو المقبل، بعد إحيائه مؤخرا لعدة حفلات.

حفل عمرو دياب في دبي

ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

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