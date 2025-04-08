ماجد المصري: نجاح إش إش تجاوز الحدود وتعاملت مع الدور كلاعبي الزمالك

قال الفنان ماجد المصري: "أثق جدا في المخرج محمد سامي، وكلمني وقال لي ما تيجي ننجح فاتفقنا إني أشتغل معاه في مسلسل إش إش".

رسالة ماجد المصري لمحمد سامي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": قلت لمحمد سامي الدور ده يدفع عليه الممثل فلوس، وأنا بقالي 10 سنين مشتغلتش معاه، ولما حكى لي القصة أعجبت بها من غير قراءة السيناريو، ولما اتكلمنا في تركيبة الشخصية قال لي عايزين معلم فاهم فارس، وهو بيقول إني أكتر واحد بيفهمه وهو بيتكلم".

تشجيع ماجد المصري للزمالك



ولفت: "أنا زملكاوي وبتحسس زي اللاعيبة المشهد قبل ما أنزل الملعب، وأحب أقعد في اللوكيشن شوية أحصل على إحساس المكان قبل التمثيل، ومليش مشاكل مع الإنتاج ولا طلبات أنا عايز الدور بس".

وواصل: "إش إش مسلسل نجح نجاحا تجاوز الحدود، وسعيد بدوري وبكل ما تحقق".

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